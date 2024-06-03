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supreme(シュプリーム)×NEWERA（ニューエラ）の17AW ヘアバンド
商品番号 Q67485660509
商品名

supreme(シュプリーム)×NEWERA（ニューエラ）の17AW ヘアバンド
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

supreme(シュプリーム)×NEWERA（ニューエラ）の17AWコラボヘッドバンドヘアバンド\"ArcLogoHeadband\"発売即完売の人気コラボモデル。ブラックカラーにホワイトロゴがsupremeの世界感を演出。多少の使用感ありますが写真の通り裏側も綺麗な状態です。よって、状態は　やや傷や汚れありとしていますが目立つ汚れはございません。カラー/ブラックサイズF縦6cm横25ｃｍSupreme(シュプリーム)は、アメリカ合衆国のスケートボードショップおよびファッションブランド。ニューヨーク・シティにて1994年に創業し、スケートボード文化やヒップホップに影響を受けたアイテムです。
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