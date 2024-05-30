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クロコダイル長財布 シャイニング加工 ロイヤルパープル ヘンローン社製 鰐革財布
商品番号 L28959682814
商品名

クロコダイル長財布 シャイニング加工 ロイヤルパープル ヘンローン社製 鰐革財布
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 23,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼カラー▼【アメジスト　藤紫　シャイニーパープル　壺菫　小紫　紅桔梗色　葡萄染　モープ　菖蒲色　パープル　バイオレット　紫色系　シャイニング加工　ロイヤルパープル　紫色】▼詳細▼【カードポケット×12室札入れ等×6室小銭入れ×1室背面収納×1】▼(約)サイズ▼【横19.0cm縦10.0cm幅2.5cm】▼上代▼【480,000円】ワシントン条約にCITESサイテスに基づいて正規に輸入された素材を使用しています。シャイニング加工でマット加工とは違う風格!!!これぞ大人のクロコダイル財布。ユニセックスモデルですのでレディースメンズ問わずご使用いただけます。カラー...ロイヤルパープル財布形...長財布素材...本革#クロコダイル長財布#クロコダイル#ラウンドファスナー長財布#パイソン長財布#パイソン#ヘンローン財布バイカーウォレットメンズ長財布メンズ財布レディース長財布レディース財布クロコダイル財布クロコダイル長財布蛇革財布鰐革財布本革財布池田工芸パイソン財布パイソン長財布ロングウォレットマット加工ヘンローン社製ヘンローン社製クロコダイルクロコダイル革エキゾチックレザーマットクロコダイル三京商会HENGLONGイリエクロコダイルナイルクロコダイルスモールクロコダイルクロコ財布イリエワニシャムワニナイルワニCITESサイテスオーダーメイド金運開運大安宝くじ一粒万倍日寅の日天赦日高級財布開運財布
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