極美品 ★BOTTEGA VENETA★ マフラー 羊毛 ウール レッド

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No.342【アイテム】マフラー【ブランド】BOTTEGAVENETA（ボッテガヴェネタ）【製造国】MADEINITALY【素材】羊毛・ウール100％【色】レッド【サイズ（約）】長さ168cm 幅40cm【付属品】なし【状態】あくまでも目安です中古品SAランク：わずかに使用の形跡が見られるが新品同様の状態の良い商品【購入元】エコリングtheオークション（真贋鑑定済み正規品）******************************他にもアクセサリーや財布などを出品していますので是非ご覧ください#Mercato★Pecora#Mercato★Pecoraメンズ#Mercato★Pecora小物