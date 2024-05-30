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極美品 ★BOTTEGA VENETA★ マフラー 羊毛 ウール レッド
商品番号 C51346136278
商品名

極美品 ★BOTTEGA VENETA★ マフラー 羊毛 ウール レッド
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No.342【アイテム】マフラー【ブランド】BOTTEGAVENETA（ボッテガヴェネタ）【製造国】MADEINITALY【素材】羊毛・ウール100％【色】レッド【サイズ（約）】長さ168cm　幅40cm【付属品】なし【状態】あくまでも目安です中古品SAランク：わずかに使用の形跡が見られるが新品同様の状態の良い商品【購入元】エコリングtheオークション（真贋鑑定済み正規品）******************************他にもアクセサリーや財布などを出品していますので是非ご覧ください#Mercato★Pecora#Mercato★Pecoraメンズ#Mercato★Pecora小物
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