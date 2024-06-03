KENZO 折りたたみ財布 メンズ 値下げしました！

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革ほぼ未使用に近く美品です購入証明書、袋などあります。購入時の価格は22,000円(税込)でした！8枚目の写真にあるように鼻の部分が少し白がはげてますが、気にならないと思います。
http://narcologia.ru/goods/influenza962093.html
http://narcologia.ru/goods/slide459787.html
http://narcologia.ru/goods/preference577538.html
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