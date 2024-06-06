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balenciaga DIAGONAL CAP ダイアゴナルキャップ　S
商品番号 O97500678335
商品名

balenciaga DIAGONAL CAP ダイアゴナルキャップ　S
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラッシュ感がいい感じのキャップです♡約一年ほど前にバレンシアガ渋谷西武にて購入しました。used品にご理解いただき是非、ご検討ください。尚、トラブル防止のため返金返品はお受けできかねます。ご了承ください。ご質問等はお気軽にコメントください。以下、サイトより引用1914年創業の「クチュール界の建築家」と評されるBalenciaga(バレンシアガ)・メッシュ仕様はありませんが通年使える「DIAGONAL」モデルのキャップ・長年使ったキャップをイメージに色落ちやツバのダメージ等を演出・クラウンからツバにかけてのBIGロゴ刺しゅうはアピールポイントも抜群です・バレンシアガのキャップデザインでもある天ボタンのないスタイリッシュさ・ロック式のサイズ調整が可能なのでキャップの大きさが合わないという方には重宝■素材：コットン100%クラッシュ、破れ箇所はデザインにて初期不良ではございません。■サイズ　S55cmロック式ベルト調整1cm残しにて+-6cm調整可能カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/Stanford301473.html
http://narcologia.ru/goods/enquire874889.html
http://narcologia.ru/goods/response547342.html
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