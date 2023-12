WIND AND SEA×Ken Kagami×MYAFコラボT

★WINDANDSEA×KenKagami×MYAF限定Tシャツ!!★現代美術作家KenKagamiとのコラボレーションTシャツとなっており、MEETYOURARTFESTIVALでしか購入することのできない限定品です!!新品未開封の良品となりますので、ご興味のある方は是非!【商品の説明】商品名:Tシャツブランド・メーカー:WINDANDSEA×KenKagamiサイズ:L柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック【商品の状態】使用状況:新品未開封未#WINDANDSEA#WDC#KenKagami#MYAF



