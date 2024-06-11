adidas アディダス　superster GZ3096 スーパースター

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商品詳細
こちらで試し履きの商品購入しましたが、結局一度も履かなかったため出品します。傷汚れありません。試し履きのみの為美品です。メインカラー···ホワイトサイズ27.5cm※シューキーパーは付属しません#adidas#superstarメインカラー···ホワイトモデル/シリーズ···SUPERSTAR
http://narcologia.ru/goods/Lincoln97002.html
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