ビンテージ 屋購入 FLOGGING MOLLY バンドTシャツ

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ご覧頂き誠にありがとうございます。✴︎brand✴︎フルーツ オブザ ルーム✴︎color✴︎黒✴︎age:✴︎2000年代✴︎商品説明/特徴✴︎NOFXやRANCIDなど90年代〜2000年代のパンクロックがお好きな方には御馴染みのアイルランドにルーツを持つお祭り音楽アイリッシュ・パンクを奏でるバンドFLOGGINGMOLLYパンクミュージックのスピードにバンジョーやアコーディオンにフィドルといったバンドスタイルでは珍しい楽器はアイリッシュパンク独特の音楽を奏で聴く人達に自然とステップを踏ませ踊り出してしまう素晴らしい名曲揃いです！NIRVANAMarilynmansonMETALLICAweezerPEARLJAMSMASHINGPUMPKINSRageAgainsttheMachineRedHotChiliPeppersAliceinChainsNineInchNailssonicyouthなど90年代〜00年代のビンテージ バンドTシャツやoldparkinkRebuildbyNeedlesなどビンテージ古着などをリメイクしたブランドが好きで購入販売しています。✴︎size✴︎サイズ表記L✴︎実寸平置き✴︎着丈:約64cm身幅:約52cm肩幅:約50cm袖丈:約20cm素人採寸になりますので測定値の若干の誤差はご了承下さい✴︎condition✴︎こちらの商品は【B】ランクです古着独特の使用感に腹部に少し汚れあり【S】ほぼ新品美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。素人検品の為、万が一見落としがあるかもしれませんが何卒ご了承の程宜しくお願い致します。気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上でご購入をお願い致します。古着にご理解ある方さらに上記の内容にご理解頂ける方のみご購入でお願い申し上げます。神経質な方のご購入はお控え下さい。