ルイヴィトン　リバーシブルベルト

カラー···ブラック使用は数回です。自宅保管の為、多少のキズやスレはありますが、まだまだ使用可能です。 あまり使う機会がないので出品いたします。【ブランド】LOUISVUITTON【カラー】ブラック黒／ブラウン茶【サイズ】全長約104㎝ 幅約3㎝ ※素人寸法です。自宅保管である事、ご理解頂ける方、宜しくお願い致します。



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