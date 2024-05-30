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ルイヴィトン　リバーシブルベルト
商品番号 B90056734565
商品名

ルイヴィトン　リバーシブルベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック使用は数回です。自宅保管の為、多少のキズやスレはありますが、まだまだ使用可能です。　あまり使う機会がないので出品いたします。【ブランド】LOUISVUITTON【カラー】ブラック黒／ブラウン茶【サイズ】全長約104㎝　幅約3㎝　※素人寸法です。自宅保管である事、ご理解頂ける方、宜しくお願い致します。
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