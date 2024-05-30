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GINZA PRAIRIE レザーベルト 日本製
商品番号 B70965720746
商品名

GINZA PRAIRIE レザーベルト 日本製
ブランド名 プレリー
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザーベルトメーカーGINZAPRAIRIE銀座プレリー日本製カラー：ライトブラウン素材：レザー~サイズ~・全長108センチ（金具除く）・幅3センチ・ウエスト目安90〜100センチ☆短調整可能になります。中古品ですが目立つキズ汚れ等ございませんが、若干の経年劣化は見られますですので画像をご確認お願いします。中古品にご理解いただける方のみよろしくお願いします⸜♡⸝即購入可です⸜♡⸝‍お値下げ多少でしたら可能です素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。ご希望の梱包方法がございましたらお伝えください。お気軽にお声かけお願いしますサイズが合わない、思っていたデザインじゃない等の返品やクレームは受け付けておりません。ご了承くださいベルト小物アクセサリーメンズ男性用ヴィンテージ
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