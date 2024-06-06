90s SERIOUS ロサンゼルス　チェーン ボルドー色ベルベットウォレット

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・*:.ご覧頂きありがとうございます.:*・゜SeriousClothingの超レアなチェーン付きウォレット。90年代にロサンゼルスで見つけたものです♪アメリカで人気のロックバンド達が使用していたブランドです！美しい波模様の柔らかいベルベットで、反射光に応じて暗いものから明るいものに変化します。ボルドー色がとても美しいです。★1990年代のビンテージ★寸法：閉じている時：11.5×8.5cm(約)開いた時：25×11.5cm(約)チェーン長さ：40cm(約)★マジックテープで開閉します。内側にはコインポケットをはじめ、豊富なポケットを装備。✨重要✨一度も使用しませんが90sの保管品です。とても綺麗な状態ですが、チェーンに少し錆びが見られます。・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。☘感じ方には個人差がございます。少しでも気になる方は、恐れ入りますが、ご購入をお控えください。#Serious#LosAngeles#90s#チェーン#ウォレット#カリフォルニア#LA#シリアス#GOLD#punk#ROCK#MötleyCrüe#skidrow#ガンズ#GunsNRoses#ロックバンド#band