BALLISTIKBOYZtowerrecordタワレコパネル当選松井利樹さんのパネルになります。こちら元は展示品になりますので￼傷やスレがある場合がございます。予めご了承ください。即購入◎お値下げ、お取り置き×



BALLISTIK BOYZ バリボ BOT タワレコ パネル 松井利樹 - ミュージシャン



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