【Supreme】2012SS Pam Grier Tシャツ　裏原ストリート

✅商品説明リリース年：2012SSアイテム名：PamGrierforSupremeTee「ジャッキー・ブラウン」でリバイバルした70年代を代表するアクション女優、パム・グリアの初主演作「Coffy」からのサンプリング2000年に日本でも劇場公開されブラックムービの金字塔的な扱い若い世代にヒット状態もよくほとんど使用感もございません。これほど良い状態のものはほとんど出てこないと思います。その他Supreme（シュプリーム）の出品はこちらから#ace_supreme✅カラーネイビー✅サイズMサイズ着丈：74身幅：47肩幅：44袖丈：21✅状態【A】ランクプリントひび割れなし汚れダメージなしの美品【S】新品・未使用品・デッドストック【A】使用感もあまり感じられない状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし【C】使用感もしくは部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり※主観での評価となりますので、目安程度にお考えいただき状態については、画像での判断をお願いいたします。◽︎その他◾︎・画像追加等ございましたら、お気軽お申し付け下さい。



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