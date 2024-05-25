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掛け軸 玉峰 霊峰富士 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 Q76013003089
商品名

掛け軸 玉峰 霊峰富士 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 9,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸玉峰霊峰富士絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）408×1020ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　玉峰　霊峰富士　靈峰富士　縁起物　お祝い　吉祥　開運　招福　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#玉峰#霊峰富士#富士#吉祥開運#富士山#霊峰#招福#吉祥#開運#吉兆#長寿#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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