掛け軸 玉峰 霊峰富士 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸玉峰霊峰富士絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）408×1020ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 玉峰 霊峰富士 靈峰富士 縁起物 お祝い 吉祥 開運 招福 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#玉峰#霊峰富士#富士#吉祥開運#富士山#霊峰#招福#吉祥#開運#吉兆#長寿#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景