新品☆PaulStuart ポールスチュアート☆日本製レザーベルト チョコ色10

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商品詳細
新品☆PaulStuartポールスチュアート☆日本製レザーベルトチョコ色10◆サイズ：全長約111cm×幅3.0cm ※ベルトの調整はハサミ等でカットして調整できます。◇バックル部：縦約4.3cm×横4.0cm◆素材：表:牛革裏:牛革◆カラー：チョコ色◇原産国：日本製注）掲載画像と実際の商品では写真画像の撮影環境等の都合上、色加減が違う場合がございます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful195551.html
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