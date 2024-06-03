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正規品　フェラガモ　ベルト　本革ベージュ
商品番号 N91403114960
商品名

正規品　フェラガモ　ベルト　本革ベージュ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ベージュバックル部分サイズ…高さ4cm横9cm穴までの長さ…85cm~95cmデパートで購入し、何度か使用してますので、多少の使用感はありますが、まだまだ綺麗に使えると思います⭐️とってもオシャレなデザインで、合わせやすいと思います。素人検品、寸法ですので、多少の誤差はご容赦ください。即購入可返品はご遠慮ください
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