正規品　フェラガモ　ベルト　本革ベージュ

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商品詳細
素材···本革カラー···ベージュバックル部分サイズ…高さ4cm横9cm穴までの長さ…85cm~95cmデパートで購入し、何度か使用してますので、多少の使用感はありますが、まだまだ綺麗に使えると思います⭐️とってもオシャレなデザインで、合わせやすいと思います。素人検品、寸法ですので、多少の誤差はご容赦ください。即購入可返品はご遠慮ください
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