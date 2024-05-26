んちゃんママ専用カステルバジャック L字ファスナー財布 多収納デザイン ホワイト

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商品詳細
※この他にもサイズ違い、色違い等を多数出品中です。複数割引、お気軽にお問い合わせ下さい。ブランド：CASTELBAJACカステルバジャックコンディション：新品未使用表記サイズ：約W14.5×H9×D2.5cmディテール：カードポケット×9 差し込みポケット×3 BOX型小銭入れ 二層式お札入れカラー：ホワイト素材：牛革
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