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んちゃんママ専用カステルバジャック L字ファスナー財布 多収納デザイン ホワイト
商品番号 F48983208207
商品名

んちゃんママ専用カステルバジャック L字ファスナー財布 多収納デザイン ホワイト
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※この他にもサイズ違い、色違い等を多数出品中です。複数割引、お気軽にお問い合わせ下さい。ブランド：CASTELBAJACカステルバジャックコンディション：新品未使用表記サイズ：約W14.5×H9×D2.5cmディテール：カードポケット×9　　　　　　差し込みポケット×3　　　　　　BOX型小銭入れ　　　　　　二層式お札入れカラー：ホワイト素材：牛革
http://narcologia.ru/goods/sucrose62240.html
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