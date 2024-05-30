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HERCULES 真鍮製 キーリング ビンテージ
商品番号 K45448298579
商品名

HERCULES 真鍮製 キーリング ビンテージ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。真鍮製キーリングサイズ3.5センチ状態薄汚れ、表面黒ずみ？がございます。ヘラクレスのキーリングになります。復刻物かオリジナルかは不明です
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