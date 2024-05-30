Michael Kirk ペンダント

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イスレタ族のアーティストマイケルカークのフェザーペンダントです。4年ほど前にマライカで購入致しました。細いタガネで刻む羽が美しい作者のマイケルカークですが目が悪くなっているとの噂がある為、今後価値が上がる可能性があります。老若男女問わずしっかりとハマるジュエリーです。サイズ縦29㎜(バチカン部のぞく)横18㎜※ハンドクラフト特有のゆがみ・ずれ等がある為、表記サイズには多少の誤差がございます。※銀は経年で硫化する為、画像より黒ずみが増える、またはより綺麗に磨かれてのお届けとなる場合がございます。※インディアンジュエリーは伝統的な手仕事による製法上キズ・銀面のムラ・接合のラフさなどが多く見られるジュエリーです。味わいのうちとしてお楽しみください。材質···シルバー