ヴァロッシュ／チェーンブレスレット

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商品詳細
ワイルドなVAROSHのブレスレットです！インパクトがあってカッコよくシンプルなので使い勝手も良いと思います☆レディースでつけても◎未使用です。こちらと一緒に使えるかもしれないVANQUISH(ヴァンキッシュ)やLEGENDA(レジェンダ)などのアイテムも取り扱っております＼(^o^)／AAA/Nissy/BE:FIRST/BTS/BIGBANG/G-DRAGON/iKON/K-POP/NiziU/EXILE/三代目/GENERATIONS/RAMPAGE/ロック/ビジュアル/ホスト系/Y2Kスタイルにも合うかと思います♡※ご注意・自宅保管していました。・小さくして発送となります。・簡易包装となりますが、丁寧な梱包を心がけます。こちら、ご理解された上でご検討頂けると幸いですm(__)m疑問点、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください☆よろしくお願いします！
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