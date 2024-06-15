EDIFICE オクタワルツ ツイル 2ボタン ジャケット \u0026 テーパードパンツ

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EDIFICEセットアップ◉オクタワルツツイル2ボタンジャケット◉オクタワルツツイルテーパードパンツサイズ:M肩幅身幅着丈袖丈4552.57060ウエストヒップ 股上股下わたり裾幅股下80-829623.571611672【商品説明】《春夏にオススメしたい、サラリとした質感が心地良い本格派ジャケット》ドレッシーな着こなしから肩ひじ張らないカジュアル使いまでを包括した、EDIFICEが誇る全方位型のジャケットに2023年春の新作が登場。快適な着用感を実現する秀逸なパターンワーク、ドレスアップした着こなしにも対応できるラペルの幅、高級感を感じるポケットのステッチワークなど、EDIFICEらしい拘りを感じる一着です。今回素材に使用したのはワルツツイルと呼ばれるウールライクなポリエステルファブリック。ストレッチ、ウォッシャブル等の機能性もさることながら、ウールと見紛うラグジュアリーなメランジ感のある表情は、特殊な形状のポリエステル糸にウールを少しブレンドすることで実現。軽さと高級感のどちらも損なわない絶妙なバランスに仕上がっています。セレモニーや少しフォーマルな場面も含めた様々なオケージョンにも対応できる本格的な一着となっておりますので、是非袖を通してみてください。