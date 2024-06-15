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【超美品】ポーターグルー　超薄長財布／札入れ
商品番号 N38039350490
商品名

【超美品】ポーターグルー　超薄長財布／札入れ
ブランド名 吉田カバン
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーター高級ラインの「Glue」シリーズ誕生日プレゼントとして頂きました。定価を調べたところ、現在新品は約33,000円となります。特別などフォーマルイベント（結婚式など）のみ使用していました。スーツの裏胸ポケットにピッタリ入れます。超薄型なので、入れてもスーツの形が崩れないので、愛用していました。キャッシュレスが進んで行く中、使う頻度は減った（2019年以降未使用）為、出品することにしました。
http://narcologia.ru/goods/manufacture188341.html
http://narcologia.ru/goods/procurement192833.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial732216.html
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ポーター グルー ロングウォレット 079-02931 長財布 吉田カバン PORTER GLUE
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極上品】ポーター グルー ロングウォレット PORTER GLUE 財布 - 長財布
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GLUE(グルー) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
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