【超美品】ポーターグルー　超薄長財布／札入れ

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ポーター高級ラインの「Glue」シリーズ誕生日プレゼントとして頂きました。定価を調べたところ、現在新品は約33,000円となります。特別などフォーマルイベント（結婚式など）のみ使用していました。スーツの裏胸ポケットにピッタリ入れます。超薄型なので、入れてもスーツの形が崩れないので、愛用していました。キャッシュレスが進んで行く中、使う頻度は減った（2019年以降未使用）為、出品することにしました。