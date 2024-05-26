R.J.B RJB メンズ シルバーリング 七宝焼 サイズ約17.5号！

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ご覧頂きありがとうございます。R.J.Bのとてもカッコいいカレッジリングになります。側面にはR.J.Bのトレードマークのダイヤ柄が彫られています。表面は七宝焼(伝統工芸技法)で、シンプルですが、非常に重厚感のあるアイテムになります。サイズは約17.5号です。余り使用していませんが、虫眼鏡で見ると左刀下にわずかなキズが有ります。以上の事をご理解の上ご購入ください。自宅保存品になりますが、タバコや香水の環境はありませんが、神経質な方や完璧を求める方のご購入はお控えくださいm(__)mアメカジ R.J.B RJBアールジェービーカレッジリング シルバーリングシルバー B系