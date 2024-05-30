

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ナロー豚鼻チェーンネックレス



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アメリカで買い付けたシルバー925豚鼻チェーンネックレスです。多少のくすみ・小傷はございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長50.5㎝（ユニセックスでお使いいただけるサイズ感です）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします)かなり良い雰囲気を持ったナロー豚鼻チェーンネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇