手袋 充電式ホットグローブ 充電式ヒーター内蔵手袋 バッテリー式

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新品未使用ですが、動作確認と写真撮影のため一度開封させて頂きましたのでご了承下さい。中に同封されていた充電器が不良品なのか使えなかった為、ご自宅にあるAndroidの充電器をお使い下さい(＞＜)商品概要：スポーツなど、その他様々な環境であなたの手を暖かく包み込んで大活躍します。発熱繊維で指先から手首まで安定した暖かさを実現します。外は撥水ナイロンで覆い、内側は保温効果のフリースになっています。水にも強い撥水加工！内側は保温素材であったか。わずか3分で手全体が温まります。お好みの温度に３段階で切り替え可能です。※充電時間が少なくなってくると点滅が早くなります。※低温やけどにご注意ください。大容量3500mAhバッテリー付属。なんと最大８時間の長時間使用可能（低温使用時）。※初めてお使いになる時や、しばらく使わなかった時は、初回のみ約８時間充電して下さい。バッテリーパックまたは、電池（単三電池×3）で、ご使用頂くことが出来ます。#手袋#ホットグローブ#グローブ#充電式#バッテリー#電気加熱式#保温#加熱式#メンズ手袋形···5本指カラー···ブラック