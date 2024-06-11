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パスケース　身分証入れ　本革　レザークラフト
商品番号 I71952029764
商品名

パスケース　身分証入れ　本革　レザークラフト
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他でも掲載していますのでコメントで確認後に購入をお願い致します。いきなりの購入はキャンセルさせて頂く場合があります。ハンドメイドによる牛革のパスケース（身分証入れ）になります。こちらはナチュラルのヌメ革に赤系と青系のステッチ（糸）で作成しております。ジオメトリックのスタンピングでカービングを施しており一点物です。紐も付属です。こちらも同じくヌメ皮にて編んでおります。※アプリの通知が来ない場合が多く、コメントが遅れる時がありますので、申し訳ありませんが、すぐにお返事できない場合がございますので、あらかじめご了承下さいませ。※画像にあります黒い箱は撮影用であり、付属しません。パスケースのみとなります。商品画像は撮影環境、ご使用の端末に　　　　　　　より実際の色と多少の誤差がある場合がありますので、ご理解いただけますようお願いします。天然革を使用していますので、スレ、シワ、血筋やシミなど表情があります。本革の自然な持ち味としてお楽しみください。ハンドメイド作品です。既製品のクオリティ等神経質な方は購入をお控え頂き、ご理解の上ご購入ください。※検索用#ヌメ#社員証#自衛官#自衛隊#身分証入れ#パスケース素材...本革カラー...ベージュ
http://narcologia.ru/goods/waveform133517.html
http://narcologia.ru/goods/unusable8874.html
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