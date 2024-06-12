掛軸 仏掛一行書 小林太玄「無事」共箱 京都大徳寺塔頭 黄梅院住職 ...

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掛軸仏掛一行書小林太玄「無事」共箱京都大徳寺塔頭黄梅院住職〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 50 × 173.7 cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:黒塗り付属:共箱備考:本仏表装〔作者について〕小林太玄臨済宗大徳寺派大本山、龍宝山大徳寺塔頭、黄梅院二十世住職昭和13年奉天生まれ昭和36年花園大学卒業 相国僧堂に掛塔 大津暦堂に参禅昭和31年 京都花園妙心寺専門道場禅修業に参禅。昭和50年京都大徳寺塔頭 黄梅院住職に就任〔状態について〕使用感はほとんどなく、とても綺麗な美品だと思います。画像6枚目の表装に折れのような跡がありますが、これは折れではなく、裏打ちの黒い布の繋ぎ部分により段差が少しできています。〔禅語について〕「無事」（ぶじ）臨済宗の開祖である唐の臨済義玄（りんざいぎげん）の言行を弟子の三聖慧然が編集したとされる『臨濟録』で説かれる語。何ものにもとらわれない、計らいの無い、あるがままの状態を言うそうです。日常的に使う無事という言葉の意味もありますが、禅語では仏や悟り、道の完成を他に求めない心をいいます。何事も無いことではなく、何もしないこと。あなたには全てのものが備わっているのだから、何もしなくていいんだよ。という意味だそうです。無事是貴人という言葉があります。季節を問わず年中掛けとしてご使用頂けます。表装の仕様から茶掛けではなく、通常の掛け物になります。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。