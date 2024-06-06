ＨTC 長財布　黒色

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ご観覧いただきありがとうございます。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ＨTCのラウンドジップ長財布です。使用感ございますがまだまだご使用頂けます。※写真でご確認下さい。約5年程度使用しております。※シンプルでかつ使いやすいデザインで人気のお財布です。神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。