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手作り　ニット帽　ビーニー　混ざり　イタリー製糸使用　多色
商品番号 J98012273774
商品名

手作り　ニット帽　ビーニー　混ざり　イタリー製糸使用　多色
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 6,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️何処にも無い帽子目指して居ます。　　こしあんもみじオリジナルカラー···ゴールド　水色　ブルー　グリーン　赤　ベージュ他シルク　メリノウール　綿　ラメ　モヘア　❣️イタリー製糸使用で、艶やかに　ポイントに差し色で使いました。国産糸とのコラボです。サイズ53〜59㎝深さ　21㎝　深め男女兼用　　　老若男女多色使いで、楽しめる帽子に仕上げました。‼️画像よりキラキラして居ます。　華やかな帽子です。イタリー製の艶ある糸を使いました。実際の方が、綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/Sydney546049.html
http://narcologia.ru/goods/providence948694.html
http://narcologia.ru/goods/organization757562.html
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