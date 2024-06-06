手作り　ニット帽　ビーニー　混ざり　イタリー製糸使用　多色

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2023年最新】イタリー糸の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】イタリー糸の人気アイテム - メルカリ

❣️何処にも無い帽子目指して居ます。 こしあんもみじオリジナルカラー···ゴールド 水色 ブルー グリーン 赤 ベージュ他シルク メリノウール 綿 ラメ モヘア ❣️イタリー製糸使用で、艶やかに ポイントに差し色で使いました。国産糸とのコラボです。サイズ53〜59㎝深さ 21㎝ 深め男女兼用 老若男女多色使いで、楽しめる帽子に仕上げました。‼️画像よりキラキラして居ます。 華やかな帽子です。イタリー製の艶ある糸を使いました。実際の方が、綺麗です。