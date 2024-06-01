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コーチ COACH 財布 長財布 馬車 ブラック メンズ レディース 新品未使用
商品番号 P66207640365
商品名

コーチ COACH 財布 長財布 馬車 ブラック メンズ レディース 新品未使用
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。無地レザーにブランドロゴが型押しされたオシャレな長財布です。豊富なポケットにカード類もたっぷり収納可能です。開くとゆとりあるインテリアが広がります。とても実用的な作りになっています。●品番C3548A125●サイズ：タテ約10cm、ヨコ約19cm、マチ約2.5cm（若干の誤差はお許しください。）●素材：レザー●状態：新品未使用●仕様：ファスナー開閉内側：カード入れ×12ポケット×2お札入れ×3ファスナー付き小銭入れ×1●付属品：保存袋、ケアカード、タグ、購入レシート等。(箱と紙袋はついておりません）アウトレット限定で生産された商品、メーカーで過剰生産された商品、正規店での審査基準に満たなかった商品になります。普段の使用に支障のない程度の傷、シワ、押し跡、汚れのある場合もあることをご了承ください。写真の色やサイズ感等、撮す角度や光の具合によって実際のお色やサイズの見た目と異なる場合がございます。アウトレット商品の特性をご理解の上でご購入をお願い致します。完璧な物を求める方、神経質な方はご遠慮ください。
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