FF14 メテオサバイバー リング 21号 SV925

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商品詳細
FINALFANTASYXIVSilverRing\u003cMeteorSurvivor\u003e（メテオサバイバー）ファイナルファンタジーカレッジリングメテオサバイバー21号シルバー925【21号】最大幅約25.5mm×全高約30mmSilver925「第七霊災」を乗り越えた光の戦士たち『メテオサバイバー』をメインモチーフに、側面にはギルドの旗印を刻んだ冒険者の証となるリング。プロデューサーである吉田が完全監修したFFXIVシルバーアクセサリー第二弾。イベント参加時に使用してから保管しておりました。写真のように使用感はありますが、手入れはしてあります。現在コレクション整理中の為出品させて頂きます使用済みの中古品です、神経質な方の購入はご遠慮下さい。カラー...シルバー材質...シルバー装飾...オニキスファイナルファンタジー14FF14ff14シルバーリングFINALFANTASYⅩⅣ
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