美品　グッドバイブレーション　イーグル ムーン　ネックレス　ペンダント

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商品詳細
【商品説明】goodvibration(グッドバイブレーション)の月と鷲をモチーフにした幻想的なデザインのネックレスです。【状態】ほとんど使用していません。そのため、傷もほとんどなく美品です。ただ一点、裏面の月の部分に2か所ほどコーティングの剥げがあります。チェーンも綺麗です。10段階で8程度の美品コンディションですが、中古には変わらないため神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925【サイズ】トップ 約3.5cm×2.5cm(バチカン含む）チェーン 約45cm【付属品】silver925製チェーン【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】0002500003000メンズレディースWSS
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