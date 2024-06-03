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ANTIDOTE BUYERS CLUB アンチドート IDブレスレット 950
商品番号 B21040250573
商品名

ANTIDOTE BUYERS CLUB アンチドート IDブレスレット 950
ブランド名 クーティ
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANTIDOTEBUYERSCLUB(アンチドートバイヤーズクラブ)のEngravedIDBraceletです。サイズは貴重なS(全長約18cm)になります。以下商品説明になりますMagicalDesignと共同でつくられたSilver950製のブレスレットです。オリジナルT字バーを使用しており、プレート部分にはオーナメント柄の彫金が入ります。一般的なSILVER925ではなく、純度の高いSilver950を採用しており、細かな作りこみなど高級感のあるアイテムに仕上がっています。定価74800円シルバー950製なのでシルバー特有の黒ずみも少なく商品状態は良好です。アンチドートバイヤーズクラブのフィガロチェーンネックレスも出品中です。よろしければご覧ください。ANTIDOTEBUYERSCLUBアンチドートバイヤーズクラブMagicalDesignマジカルデザインcootieクーティーウォレットチェーンキーチェーンブレスレットバングルネックレスペンダントチェーンピアスリングウォレット財布
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Antidote BUYERS CLUB Engraved ID Bracelet

ANTIDOTE BUYERS CLUB アンチドート IDブレスレット 950
ANTIDOTE BUYERS CLUB　　「 Engraved ID Bracelet 」　　SILVER950製 ブレスレット

ANTIDOTE BUYERS CLUB アンチドート IDブレスレット 950
やや傷や汚れあり】ANTIDOTE BUYERS CLUB アンチドートバイヤーズ ...

ANTIDOTE BUYERS CLUB アンチドート IDブレスレット 950
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Antidote Buyers Club 】Engraved ID Braceletのご紹介 | Fixer News

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