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- 【90's】carhartt アクティブジャケット XL
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商品詳細
●フォロワー割り有 → プロフィールへ● 他にも希少価値の高い古着を多数出品●カテゴリー別検索●全アイテム → #アビーアイテムジャケット →#アビージャケットスペシャル→#アビーヴィンテージ●説明●90年代に見られるタグです。コンディションも比較的良く、ヴィンテージ感のある仕上がりで雰囲気良いです。タグ：carharttカーハート品名：アクティブジャケット年代：1990年代表記：/サイズ感：メンズXL相当状態：ヴィンテージの風合い肩幅：約62身幅：約76着丈：約73袖丈：約60裄丈：約86(平置き：cm)●必読注意●・商品はあくまでビンテージ、USED古着です。古着にご理解のある方のみのお取引きとさせて頂きます。完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。40s50s60s70s80s90s00s137VintageデトロイトジャケットアクティブジャケットアクティブパーカーダックジャケットGジャンジージャンジョニーデップワークジャケット●カテゴリー別検索●全アイテム → #アビーアイテムジャケット →#アビージャケットスペシャル→#アビーヴィンテージジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）
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