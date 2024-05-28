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MLB 90年代 90's ロッキーズ BP キャップ ニューエラ 米国製
商品番号 E45189678739
商品名

MLB 90年代 90's ロッキーズ BP キャップ ニューエラ 米国製
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ71/8貴重な1990年代のオリジナルです。貴重なMADEINUSAプロモデルのオーセンティックバッティングプラクティスキャップです。当時MLBショップで店頭購入しました。当時に試着やディスプレイしておりました。未使用ですので購入時と遜色なくキレイな状態です。帽子内側の汗止めに試着や経年経過によるうっすらしたものもわずかにありますので神経質な方は御遠慮下さい。メジャーリーグニューヨーク・ヤンキースボストン・レッドソックスボルチモア・オリオールズタンパベイ・レイズトロント・ブルージェイズクリーブランド・インディアンスデトロイト・タイガースシカゴ・ホワイトソックスミネソタ・ツインズカンザスシティ・ロイヤルズシアトル・マリナーズオークランド・アスレチックステキサス・レンジャーズヒューストン・アストロズロサンゼルス・エンゼルスアトランタ・ブレーブスフィラデルフィア・フィリーズマイアミ・マーリンズニューヨーク・メッツワシントン・ナショナルズシカゴ・カブスセントルイス・カージナルスミルウォーキー・ブルワーズミルウォーキー・ブリュワーズピッツバーグ・パイレーツシンシナティ・レッズロサンゼルス・ドジャースサンフランシスコ・ジャイアンツサンディエゴ・パドレスコロラド・ロッキーズアリゾナ・ダイヤモンドバックスMLB
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