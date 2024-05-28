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swims スイムズ　サイドゴアブーツ
商品番号 O88862068249
商品名

swims スイムズ　サイドゴアブーツ
ブランド名 スイムズ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンロブのオーバーシューズの委託先としても有名なノルウェーの水陸両用シューズブランドswims。デザインはフルブローグでハイテクとクラシックが融合したswimsらしいデザインです。サイズ表記は6なので、革靴サイズだと24cm〜24.5cmです。北欧らしく大きめの作りです。当方は革靴はいつも24cm程度、スニーカーだと26.5cmor27cmを履いています。着用頻度は10回程度なので、状態は良いです。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis216344.html
http://narcologia.ru/goods/message697227.html
http://narcologia.ru/goods/diamond891158.html
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