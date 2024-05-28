swims スイムズ　サイドゴアブーツ

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ジョンロブのオーバーシューズの委託先としても有名なノルウェーの水陸両用シューズブランドswims。デザインはフルブローグでハイテクとクラシックが融合したswimsらしいデザインです。サイズ表記は6なので、革靴サイズだと24cm〜24.5cmです。北欧らしく大きめの作りです。当方は革靴はいつも24cm程度、スニーカーだと26.5cmor27cmを履いています。着用頻度は10回程度なので、状態は良いです。