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《美品》COACH コーチ　メンズ財布2つ折り　黒
商品番号 D24983802247
商品名

《美品》COACH コーチ　メンズ財布2つ折り　黒
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,093 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHコーチ　メンズ財布2つ折り　黒⭐︎サイズ⭐︎横11cm縦9cmマチ2cm素人採寸になりますので、ご了承下さい札入れ×2カード入れ×8小銭入れはありませんが、お札入れが２つあり、皮も柔らかいです。財布形···二つ折りカラー···ブラック
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