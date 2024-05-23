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PUMA プーマ　スウェードスニーカー　SUEDE クラシック　オレンジ　橙
商品番号 G81725508359
商品名

PUMA プーマ　スウェードスニーカー　SUEDE クラシック　オレンジ　橙
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【®️241】PUMAプーマのスウェードスニーカーです。オレンジ×ブラックです。PUMAといえば、スウェードスニーカーですね。鮮やかなオレンジがカッコいいです。★サイズ　27.5cm★素材　スウェード★状態2〜3回使用しました。目立った汚れ、ほつれなどはありません。美品です。※自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入の検討をお願いします。★その他PUMAの服、小物、カバンなどをこれから出品しますので、興味ありましたら他の出品もご覧下さい。フォローもよろしくお願いします♪#pumaR靴
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