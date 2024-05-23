PUMA プーマ スウェードスニーカー SUEDE クラシック オレンジ 橙 ...

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【®️241】PUMAプーマのスウェードスニーカーです。オレンジ×ブラックです。PUMAといえば、スウェードスニーカーですね。鮮やかなオレンジがカッコいいです。★サイズ 27.5cm★素材 スウェード★状態2〜3回使用しました。目立った汚れ、ほつれなどはありません。美品です。※自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入の検討をお願いします。★その他PUMAの服、小物、カバンなどをこれから出品しますので、興味ありましたら他の出品もご覧下さい。フォローもよろしくお願いします♪#pumaR靴