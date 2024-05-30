NEW ERA 59FIFTY 田中将大モデル 限定モデル

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ニューエラNEWERA59FIFTYニューヨーク・ヤンキース 田中将大モデル限定モデルNEWYORK YANKEESTANAKA59FIFTYニューヨーク・ヤンキース。日本人メジャーリーガーをフィーチャーしたシリーズ。右サイドに背番号と登録名をエンブレム風にデザインされた刺繍があります。服の系統が変わったので出品させていただきます。・59FIFTY7-3/8(58.7cm)・ネイビー即購入可です。※段ボールで梱包致しますので、配送時の型崩れ等については有りませんので、ご安心下さい。