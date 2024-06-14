adidas originalsスタンスミス TOKYO PACK 24.5cm

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ご覧頂きありがとうございます。ご購入や値引きをお考え頂いていらっしゃる方は、スムーズな取引の為に、必ず私のプロフィールを一読下さい。※フォローされていない方はお値引出来ません。------------------------------------(注意⚠️)コメント失礼いたします。購入を考えているのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうか？↑このような文面は意図が分かりませんので、お返事スルー、削除する事があります。宜しくお願い致します。尚、発送は写真に写っているものだけなので、基本的に箱はございません。箱等につきましてありましたら明記致します。●ブランドadidasoriginalsSTANSMITHTOKYOPACK品番:FY1591●カラーホワイト●サイズ24.5cm●状態C※アッパー汚れありり(写真1枚目等参照)●状態についてＳ・・新品同様、タグ付、試着程度の状態。Ａ・・特に目立ったキズ、ヨゴレなどが無く、状態の良いもの。Ｂ・・若干の使用感、わずかなヨゴレ、気にならない程度のキズが見られるもの。Ｃ・・キズ、ヨゴレ、使用感が見られるが着用に問題のない程度のもの。【お支払い方法】購入後2日以内にお願い致します。お支払い予定日時をご連絡下さい。【注意事項】ご連絡はご購入より24時間以内、代金の支払いは3日間となっておりますので、事前にご連絡をいただいていない場合以外は期日を過ぎますとキャンセルとさせていただきます。上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い致します。3350SA-2221