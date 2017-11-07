パタゴニア レトロX ヴィンテージゴールド　ビンテージゴールド　サイズM 希少

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商品詳細
パタゴニアレトロXです。希少なビンテージゴールドのサイズMです。写真にもあります様に、袖先のボアがやや潰れているダメージがありますが、着用していただくには気にならないかと思います。また、リブ部分には、若干の毛玉があります。古いモデルですが、その他は比較的きれいな状態かと思います。あくまで中古品、古着であるという事をご理解、ご了承の上、ご購入をお願いします。素材···ボア
http://narcologia.ru/goods/Taipei344971.html
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