メンズ礼服（新品、未使用）

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オーダーで作りましたが、一度も使用しておりません。サイズ合わなくなった為出品致します。気になる方サイズ等ありますので、コメントされてからのご購入でよろしくお願い致します。素人自宅保管です。ご理解ある方是非お願い致します。ハンガーなしです。