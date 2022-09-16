waww シャツジャケット\u0026テーパードパンツ　セットアップ　ピンク

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商品詳細
セットアップでの販売になります！参考モデルで170〜180cm普通体型でゆとりあるストリートな着こなしです！サイトより参考◾️ジャケットサイズ(cm)【L】着丈：70.5 身幅：61 肩幅：55.5 袖丈：62.5定価¥28,500薄手でハリのあるコットンを使用しており、夏はサラッと羽織るシャツ感覚で、春秋にはシャツアウターとして。カラーバリエーションは唯一無二。◾️パンツサイズ(cm)【M】ウエスト：85ヒップ：110 股下：70 袖幅：17.5定価¥19,800薄手でハリのあるコットンを使用しており、夏でも快適に履けるパンツ。腰回りはゆったり、裾はこだわりのテーパードシルエットで綺麗に仕上げました。内側には部分的に透け防止の裏地を付け、ウエスト腰部分の一部分をゴム仕様で履きやすく、ぬかりなく作り上げました。levislevi'sリーバイスmadeinusaアメリカ製 us製 米国製Harley-DavidsonSTUSSYXLARGEABATHINGAPEMILOblackeyepatchHUMANMADEHangoverzyoungersongthat'slifeFREAK'SSTOREParagraphHYSTERICGLAMOURwackomariastoneislandgolfwanglacosteHUFtommyTOMMYHILFIGERPerushuBEAMSHAREciatreCarharttLEVI’SDickiesnauticaTHRASHERTHENORTHFACEpatagoniallbeannikeadidascentimeterdallgenzai9090ダメージジーンズバケットハットオーバーオールセットアップ90sカラー···レッドカラー···ピンク
http://narcologia.ru/goods/conception803457.html
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