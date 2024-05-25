ナイキ　リカルド・ティッシ　キャップ　VICTORIOUS MINOTAURS

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商品詳細
★数多くある商品の中からこのページをご覧頂きましてありがとうございます。★ご購入を検討されるにあたり、プロフィールをご覧頂ければ幸いです。★お値下げ、割引情報についてもプロフィールに記載しております。●商品についてジバンシー、ヴェルサーチ、バーバリーなどでデザイナーを務めたリカルド・ティッシとナイキがコラボした時のベースボールキャップです。ギリシャ神話に着想を得て架空のNBAのチームVICTORIOUSMINOTAURS(ヴィクトリアス・ミノタウロス)をモチーフにしたデザインです。●ブランドナイキNIKEリカルド・ティッシリカルドティッシRICCARDOTISCI●サイズ(平置き)表記 フリーサイズ●カラー黒 ブラック●状態：目立った汚れはありませんが、小さなの汚れはあるかもしれません。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。●検索ワードNIKELABRTPANELCAPR.T.
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