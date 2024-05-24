DIR EN GREY ギフトーレ 限定 アクリルスタンド 全5種セット

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DIRENGREYとギフトーレがコラボしたアクリルスタンド全5種セットです。オンライン上のUFOキャッチャーで入手出来る限定グッズで、今現在は入手出来ない商品です。またどのメンバーが出るかは分からないランダム仕様でしたので、全種セットは貴重かと思います。入手までに何回もプレイしたため、こちらの価格設定とさせていただきます。プチプチで梱包し、ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットプラスにて発送予定です。グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)