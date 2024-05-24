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DIR EN GREY ギフトーレ 限定 アクリルスタンド 全5種セット
商品番号 X55911069453
商品名

DIR EN GREY ギフトーレ 限定 アクリルスタンド 全5種セット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIRENGREYとギフトーレがコラボしたアクリルスタンド全5種セットです。オンライン上のUFOキャッチャーで入手出来る限定グッズで、今現在は入手出来ない商品です。またどのメンバーが出るかは分からないランダム仕様でしたので、全種セットは貴重かと思います。入手までに何回もプレイしたため、こちらの価格設定とさせていただきます。プチプチで梱包し、ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットプラスにて発送予定です。グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy909153.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln941602.html
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