DIR EN GREY ギフトーレ 限定 アクリルスタンド 全5種セット

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商品詳細
DIRENGREYとギフトーレがコラボしたアクリルスタンド全5種セットです。オンライン上のUFOキャッチャーで入手出来る限定グッズで、今現在は入手出来ない商品です。またどのメンバーが出るかは分からないランダム仕様でしたので、全種セットは貴重かと思います。入手までに何回もプレイしたため、こちらの価格設定とさせていただきます。プチプチで梱包し、ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットプラスにて発送予定です。グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/encourage511072.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy909153.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln941602.html
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DIR EN GREY 25周年非売品グッズ giftole 52点 smcint.com
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