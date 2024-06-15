アンダーアーマー UA HOVR Sonic 5 お値下げ中

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メインカラー···オレンジ■素材：甲材/合成繊維、合成樹脂底材/合成樹脂、合成ゴム■足幅(ウィズ)：D相当■機能：・HOVR(ホバー)/フォームをエナジーウェブに包むことで力の分散を防ぎ、着地衝撃を推進力へと変換する、エネルギーリターン性能が高いクッションフォーム・RECORDEQUIPPED(チップ内蔵)/ミッドソールに内蔵されたチップがランニングデータを収集、解析し、マップマイランアプリと連携してランを向上させる方法を提供する■特長：・ニュートラルソールユニット/クッショニングを求めるランナーに最適・高い通気性と柔軟性のある軽量のアッパーが、足を心地よく包み込む・強度に優れた外付けヒールカウンターが、足をしっかり所定の位置に固定しサポートを強化・しなやかで強度のある素材の成形コンフォートカラーが外付けヒールカウンターと連動し踵を違和感なくロック・踵にパッドを施した足にフィットする快適なソックライナーが、踵着地で優れたクッション性を提供する・解剖学的に配置されたブレックスグルーブが、流れるようにスムーズな蹴り出しを実現・ソリッドラバーアウトソールが強い衝撃を受ける部分をカバーし、軽量でありながら優れた耐久性を実現。※息子が気に入って購入したのですが、はく機会が無くなったのでお譲りします。そんなに履いていないので、状態としてはよいほうだと思います。自宅にて保管していましたので、中古品としてご理解いただける方のみご購入お願いいたします。