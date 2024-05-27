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ゴローズgoro's金＆タタキメタル付き特大フェザー
商品番号 I26229254793
商品名

ゴローズgoro's金＆タタキメタル付き特大フェザー
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 13,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原宿のゴローズで購入。30年以上、稼いだお金をアメカジの服装に費してきました。寸法:67.92mm重さ:17g最近はあまり身につけなくなったので出品します。※落札後の質問はご遠慮下さい。
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