JOHN LAWRENCE SULLIVAN チェーンパールネックレス

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商品詳細
ジョンローレンスサリバンネックレスパールチェーン特大古着ヴィンテージ定価:38500円カラーは写真1枚目の右側のブラックの方です。真っ黒ではなく、光沢があるので見方によっては少しシルバーにも見える色味です。
http://narcologia.ru/goods/flight167928.html
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http://narcologia.ru/goods/septet189919.html
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