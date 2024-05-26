【美品】Adidas/アディダス　タイショーン　GY6950

AdidasSkeatboadingより22年に発売されたプロスケーター、タイショーンジョーンズのシグネチャーモデルです。スケシューですが、ミッドカットのデザインや白のレザーがバッシュを彷彿とさせ、スタイリッシュな着こなしに映える一足です。同じアディダスのスタンスミス、スーパースター、サンバ、ガゼルなどをお探しの方、エアジョーダン、vansなどお好きな方にもおすすめです。⚫︎サイズ25.5cmConverseCT70で7hを着用しており、本品はタイト目なジャストサイズでした。⚫︎状態２、3回の街ばきでの着用のため非常にきれいな状態です。箱は付属せず、本品のみの出品です。メインカラー···ホワイト



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