FAUCON　レザー　ロングウォレット　本革　がま口長財布

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商品詳細
自分で使うつもりでしたが、出番がないのでお譲りいたします。まだまだ綺麗ですので、育てがいがある一品です。#kera_fauconリュックはこちら#kera_fauconウォレットはこちら#kera_ウォレットはこちら●サイズ cm縦11横20厚み2●素材：本革（牛革）●カラー：ブラウン 赤茶●仕様：カードポケット×12ファスナーポケット×1両サイドフリーポケット×2お札入れ×2●状態：【外側】本革の経年変化、長期保管による小傷有り。口金の開閉 問題無し。【内側】カードポケット、ファスナー開閉 問題無し。箱等の付属品は有りません。●その他、注意事項：自宅保管品です。丁寧に検品しておりますが、used品となりますので、見落としたダメージがある可能性がございます。ご了承お願い致します。色味は撮影環境やお使いのPC、スマホなどの閲覧環境等で多少異なる場合がございます。
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